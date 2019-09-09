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  3. 9 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Yasak Elma, Zalim İstanbul, Çocuk reyting sıralaması

9 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Yasak Elma, Zalim İstanbul, Çocuk reyting sıralaması

9 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı" Yasak Elma, Zalim İstanbul, Çocuk reyting sıralaması

9 Eylül reyting sonuçları araştırılan konular arasında yer alıyor. Pazartesi akşamları Fox TV’de Yasak Elma, Kanal D’de Zalim İstanbul, Star TV’de Çocuk, ATV’de Canevim dizileri yayınlanıyor. Yeni bölümlerin ekrana gelmesinin ardından hangi yapımın daha çok izlendiği merak ediliyor. Reyting sonuçları ile ilgili detayları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

Reyting sonuçları güncel olarak açıklanıyor. Yasak Elma, Zalim İstanbul, Çocuk, Canevim reyting sıralaması nasıl? Pazartesi akşamları Fox TV’de Yasak Elma, Kanal D’de Zalim İstanbul, Star TV’de Çocuk, ATV’de Canevim dizileri ekrana geliyor. Yeni bölümlerin yayınlanmasının ardından en çok hangi yapımın izlendiği belli oluyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan sonuçlarda AB puan türünde MasterChef Türkiye birinci sırada yer aldı. Canevim dizisi ise 5.17 share alarak on dördüncü oldu.

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