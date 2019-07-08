İbrahim Selim sunuculuğunda gerçekleşen Oyna Kazan bilgi yarışması için 8 Temmuz ipucu sorusu ve editörün kıyağı aramaları yapılıyor. Saat 19:00 ve 21:30’da gerçekleşen yarışmada birbirinden zor ve eğlenceli sorular yarışmacılar ile buluşuyor. Online olarak internet üzerinden oynanan yarışma programı hem eğlendiriyor hem de para kazandırıyor. Oyna Kazan sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan ipucu sorusu da yarışmacılara avantaj sağlıyor. Ayrıca bir de editörün kıyağı var. İşte Oyna Kazan 8 Temmuz ipucu sorusu ve editörün kıyağı

Oyna Kazan 8 Temmuz ipucu sorusu henüz belli olmadı. Belli olur olmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

8 Temmuz editörün kıyağı belli oldu! Haberin devamından editörün kıyağına ulaşabilirsiniz.