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  3. 8 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Cumartesi Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Zümrüdüanka reytingleri

8 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Cumartesi Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Zümrüdüanka reytingleri

8 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı" Cumartesi Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Zümrüdüanka reytingleri

Cumartesi Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Zümrüdüanka reytingleri merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta reyting sıralamasında Kuzey Yıldızı İlk Aşk birinci, Zümrüdüanka ikinci olmuştu. Bu hafta çekişmenin yaşandığı iki diziden birinin mi yoksa ekrana gelen diğer yapımların mı zirveye oturacağı merak ediliyor. 8 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor..

8 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. Reyting sonuçları, bu akşamki dizi, film ve programlar arasında hangisinin birinci olduğunu öğrenmek isteyen kişiler tarafından aratılmaya başlandı. Cumartesi günü Fox Tv’de Zümrüdüanka, Show Tv’de Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Star Tv’de Görevimiz Tehlike 4, Kanal D'de Shrek: Sonsuza Dek Mutlu, Tv8'de O Ses Türkiye ekranlara gelecek. Geçtiğimiz totalde hafta Kuzey Yıldızı İlk Aşk totelde birinci oldu. Peki, bu hafta zirveyi kim kapacak? yanıtı haberimizde..

 


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