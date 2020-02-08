8 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Cumartesi Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Zümrüdüanka reytingleri

8 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. Reyting sonuçları, bu akşamki dizi, film ve programlar arasında hangisinin birinci olduğunu öğrenmek isteyen kişiler tarafından aratılmaya başlandı. Cumartesi günü Fox Tv’de Zümrüdüanka, Show Tv’de Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Star Tv’de Görevimiz Tehlike 4, Kanal D'de Shrek: Sonsuza Dek Mutlu, Tv8'de O Ses Türkiye ekranlara gelecek. Geçtiğimiz totalde hafta Kuzey Yıldızı İlk Aşk totelde birinci oldu. Peki, bu hafta zirveyi kim kapacak? yanıtı haberimizde..