8 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Arıza, Menajerimi Ara, MasterChef reyting sıralaması nasıl?

8 Kasım reyting sonuçları vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konu başıklarından oldu. Her gün düzenli bir şekilde yayınlanan reyting sonuçlarında diziler ve yapımlar birbiriyel yarışıyor. Dün akşam ekranlara Show Tv'de Arıza, Star Tv'de Menajerimi Ara, Tv 8'de MasterChef ve Fox Tv'de Öğretmen dizisi, TRT 1'de ise Tövbeler Olsun gibi yapımlar yer aldı. 8 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı?