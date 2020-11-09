09 Kasım 2020 Pazartesi 09:50 | Son Güncelleme:
8 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Arıza, Menajerimi Ara, MasterChef reyting sıralaması nasıl?
Reyting sonuçları her gün düzenli olarak yayınlanıyor. Dün akşam ekrana gelen yapımlar Total, AB ve ABC reyting gruplarında sıralanıyor. 8 Kasım Pazar günü Show Tv'de Arıza, Star Tv'de Menajerimi Ara, Tv 8'de MasterChef ve Fox Tv'de Öğretmen dizisi yayınlandı. Peki, 8 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı?
8 Kasım reyting sonuçları vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konu başıklarından oldu. Her gün düzenli bir şekilde yayınlanan reyting sonuçlarında diziler ve yapımlar birbiriyel yarışıyor. Dün akşam ekranlara Show Tv'de Arıza, Star Tv'de Menajerimi Ara, Tv 8'de MasterChef ve Fox Tv'de Öğretmen dizisi, TRT 1'de ise Tövbeler Olsun gibi yapımlar yer aldı. 8 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı?