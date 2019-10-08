8 Ekim Salı reyting sonuçları açıklandı mı? EDHO, Kadın, Kardeş Çocukları reyting sıralaması

Reyting sonuçları açıklandı mı? 8 Ekim reyting sonuçları televizyondaki dizi, film ve programları takip eden izleyiciler tarafından merak ediliyor. Salı günü Kanal D’de Yolcu, Fox Tv’de Kadın, Atv’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Star Tv’de Kardeş Çocukları, Tv8’de MasterChef Türkiye, Show Tv’de Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor yayınlandı. Geçtiğimiz hafta totalde Kadın birinci, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ise ikinci sıradaydı.