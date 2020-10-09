Bir Zamanlar Çukurova, Mucize Doktor reyting sonuçları! 8 Ekim Perşembe reyting sonuçları yayında!

8 Ekim tarihli reyting sonuçları perşembe akşamı en çok izlenen yapımları listeliyor. Dün akşam TV'de Bir Zamanlar Çukurova vardı. FOX TV'de Mucize Doktor yeni bölüm yayınlandı. Reyting sonuçları sıralamasında kaçıncı oldukları reyting listesi ile belli olacak.