09 Ekim 2020 Cuma 10:32 | Son Güncelleme:
Bir Zamanlar Çukurova, Mucize Doktor reyting sonuçları! 8 Ekim Perşembe reyting sonuçları yayında!
Reyting sonuçları total, AB ve ABC şeklinde üç gruba ayrılıyor. Dün akşam yayınlanan dizilerden Bir Zamanlar Çukurova, Mucize Doktor gibi göz önünde olan yapımlar, bu üç kategoriye de girmeye çalıştılar. Güncel reyting listesinde bu dizilerin sıralamaları gözükecek.
8 Ekim tarihli reyting sonuçları perşembe akşamı en çok izlenen yapımları listeliyor. Dün akşam TV'de Bir Zamanlar Çukurova vardı. FOX TV'de Mucize Doktor yeni bölüm yayınlandı. Reyting sonuçları sıralamasında kaçıncı oldukları reyting listesi ile belli olacak.