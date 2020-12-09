8 Aralık 2020 reyting sonuçları açıklandı mı? Baraj, Masumlar Apartmanı, EDHO reyting sonuçları birincisi

8 Aralık reyting sonuçları belli olunca dün en çok izlenen dizi, film ya da programlar Total, AB ve ABC gruplarında yerini alacak. Dün akşam TRT 1'in dram dizisi Masumlar Apartmanı herkesi ekran başına kilitlerken, ATV'de yayınlanan EDHO, aksiyon sahneleri ile nefesleri kesmeye devam ediyor. Ayrıca 8 Aralık Salı günü Kanal D'de Hekimoğlu, Star Tv'de Berlin Kaplanı, Show Tv'de Güldür Güldür ve Fox Tv'de Baraj izleyiciyle buluştu. 8 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı?