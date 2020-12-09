09 Aralık 2020 Çarşamba 08:05 | Son Güncelleme:
8 Aralık 2020 reyting sonuçları açıklandı mı? Baraj, Masumlar Apartmanı, EDHO reyting sonuçları birincisi
8 Aralık reyting sonuçları yoğun ilgi gören konu başlıklarından oldu. Dün akşam TRT 1'de Masumlar Apartmanı, ATV'de EDHO, Fox Tv'de Baraj, Kanal D'de Hekimoğlu, Star Tv'de Berlin Kaplanı filmi ve Tv 8'de MasterChef ekrana geldi. 8 Aralık reyting sonuçlarına göre dün akşam en çok izlenen yapım belli olacak. Peki, 8 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı?
8 Aralık reyting sonuçları belli olunca dün en çok izlenen dizi, film ya da programlar Total, AB ve ABC gruplarında yerini alacak. Dün akşam TRT 1'in dram dizisi Masumlar Apartmanı herkesi ekran başına kilitlerken, ATV'de yayınlanan EDHO, aksiyon sahneleri ile nefesleri kesmeye devam ediyor. Ayrıca 8 Aralık Salı günü Kanal D'de Hekimoğlu, Star Tv'de Berlin Kaplanı, Show Tv'de Güldür Güldür ve Fox Tv'de Baraj izleyiciyle buluştu. 8 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı?