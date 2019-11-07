7 Kasım reyting sonuçları: Perşembe Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova reyting sıralaması

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından her gün araştırılıyor. Sevdikleri dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanmasının ardından vatandaşlar en çok hangi dizinin izlendiğini merak ediyorlar. Perşembe akşamları ATV’de Bir Zamanlar Çukurova, Fox TV’de Mucize Doktor, TRT 1’de Şampiyon, TV 8’de MasterChef Türkiye programları ekrana geliyor. Reyting sıralaması ile ilgili güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.