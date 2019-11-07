7 Kasım reyting sonuçları: Perşembe Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova reyting sıralaması
7 Kasım reyting sonuçları yoğun ilgi görüyor. Perşembe reyting sıralamasında kim birinci? Perşembe akşamları ATV’de Bir Zamanlar Çukurova, Fox TV’de Mucize Doktor, TRT 1’de Şampiyon, TV 8’de MasterChef Türkiye programları yayınlanıyor. Yeni bölümlerin ekrana gelmesinin ardından en çok izlenen yapım belli oluyor. İşte konu ile ilgili detaylar…
Reyting sonuçları izleyiciler tarafından her gün araştırılıyor. Sevdikleri dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanmasının ardından vatandaşlar en çok hangi dizinin izlendiğini merak ediyorlar. Perşembe akşamları ATV’de Bir Zamanlar Çukurova, Fox TV’de Mucize Doktor, TRT 1’de Şampiyon, TV 8’de MasterChef Türkiye programları ekrana geliyor. Reyting sıralaması ile ilgili güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.