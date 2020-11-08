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  • 7 Kasım reyting sonuçları belli oldu! MasterChef ve Kuzey Yıldızı 7 Kasım reyting sonuçlarında kıyasıya yarıştı!
08 Kasım 2020 Pazar 10:19 | Son Güncelleme:

7 Kasım reyting sonuçları belli oldu! MasterChef ve Kuzey Yıldızı 7 Kasım reyting sonuçlarında kıyasıya yarıştı!

7 Kasım reyting sonuçları belli oldu! MasterChef ve Kuzey Yıldızı 7 Kasım reyting sonuçlarında kıyasıya yarıştı!

7 Kasım reyting sonuçları yakından takip edilen konu başlıklarından biri oluyor. Reyting sonuçları her gün düzenli olarak yayımlanıyor ve birinci olan yapımlar belli oluyor. Dün akşam Fox Tv'de Zümrüdüanka Tv 8'de MasterChef, Show Tv'de Kuzey Yıldızı, TRT 1'de Gönül Dağı gibi yapımlar seyirci ile buluştu. MasterChef ve Kuzey Yıldızı 7 Kasım reyting sonuçlarında kıyasıya yarıştı! Peki, 7 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı?

7 Kasım reyting sonuçları izleyicilerin merak ettiği konulardan oldu. Her gün bir önceki günün reyting sonuçları kamuyla paylaşılıyor. Total, AB ve ABC gruplarından ilk 10 yapım yer alıyor. 7 Kasım akşamı TRT 1'de Gönül Dağı, ekranların sevilen programlarından MasterChef Tv 8'de, Fox Tv'de Zümrüdüanka ve Show Tv'de Kuzey Yıldızı seyirci ile buluştu.7 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Detaylar sizlerle...

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