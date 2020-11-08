7 Kasım reyting sonuçları belli oldu! MasterChef ve Kuzey Yıldızı 7 Kasım reyting sonuçlarında kıyasıya yarıştı!

7 Kasım reyting sonuçları izleyicilerin merak ettiği konulardan oldu. Her gün bir önceki günün reyting sonuçları kamuyla paylaşılıyor. Total, AB ve ABC gruplarından ilk 10 yapım yer alıyor. 7 Kasım akşamı TRT 1'de Gönül Dağı, ekranların sevilen programlarından MasterChef Tv 8'de, Fox Tv'de Zümrüdüanka ve Show Tv'de Kuzey Yıldızı seyirci ile buluştu.7 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Detaylar sizlerle...