08 Ekim 2020 Perşembe 10:25 | Son Güncelleme:
Kuruluş Osman, Sen Çal Kapımı, Sadakatsiz reyting sonuçları yayında! 7 Ekim Çarşamba reyting sonuçları
7 Ekim tarihli reyting sonuçları çarşamba akşamı en çok izlenen yapımları listeliyor. Dün akşam TV'de yeni dizi Sadakatsiz vardı. Kuruluş Osman da yeni sezonu ile ekrana dönüş yaptı. FOX TV'de Sen Çal Kapımı yeni bölüm yayınlandı. Reyting sonuçları sıralamasında kaçıncı oldukları reyting listesi ile belli olacak.
Reyting sonuçları total, AB ve ABC şeklinde üç gruba ayrılıyor. Dün akşam yayınlanan dizilerden Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Sen Çal Kapımı gibi göz önünde olan yapımlar, bu üç kategoriye de girmeye çalıştılar. Güncel reyting listesinde bu dizilerin sıralamaları gözükecek.