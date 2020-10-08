Kuruluş Osman, Sen Çal Kapımı, Sadakatsiz reyting sonuçları yayında! 7 Ekim Çarşamba reyting sonuçları

Reyting sonuçları total, AB ve ABC şeklinde üç gruba ayrılıyor. Dün akşam yayınlanan dizilerden Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Sen Çal Kapımı gibi göz önünde olan yapımlar, bu üç kategoriye de girmeye çalıştılar. Güncel reyting listesinde bu dizilerin sıralamaları gözükecek.