7 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Benim Tatlı Yalanım, Kuzey Yıldızı İlk Aşk reytingleri..

7 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dizilerin ve yarışmaları yeni bölümlerin ekrana gelmesinin ardından reyting sıralaması için heyecanlı bekleyiş başlıyor. Bu akşam Show TV’de Kuzey yıldızı İlk Aşk, Kanal D’de Chef's Arena yarışması, Fox TV’de Yaparsın Aşkım, TRT 1’de Kalk Gidelim, ATV’de Kim Milyoner Olmak İster, TV 8’de O Ses Türkiye programları yayınlanıyor. 7 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı haberimizde..