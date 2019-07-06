6 Temmuz Oyna Kazan ipucu sorusu ve editörün kıyağı

Mobil platformlarda binlerce kişi tarafından oynanan Oyna Kazan ipucu sorusu ve editörün kıyağı merak ediliyor. Hem eğlendiren, hem de kazandıran bilgi yarışması Oyna Kazan tıpkı Hadi ve Eleq'te olduğu gibi gerçek para ödülü kazandırıyor, ancak yarışmanın mekaniği diğerlerine göre biraz daha farklı ilerliyor. Oyna Kazan sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan ipucu sorusu ve editörün kıyağı, 2 soruya doğru cevap vermek isteyen yarışmacılar tarafından aratılıyor. Peki, Oyna Kazan 6 Temmuz ipucu sorusu ve editörün kıyağı belli oldu mu? İşte yanıtı

Oyna Kazan ipucu sorusu henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

Oyna Kazan 6 Temmuz editörün kıyağına haberin devamından ulaşabilirsiniz.