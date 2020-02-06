6 Şubat reyting sonuçları: Perşembe Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova reyting sıralaması nedir?

Reyting sonuçları güncel olarak açıklanıyor. 6 Şubat Perşembe reyting sonuçlarında kim birinci? Perşembe akşamları Fox TV’de Mucize Doktor, ATV’de Bir Zamanlar Çukurova, Show Tv’de Güldür Güldür Show ekrana geliyor. Yeni bölümlerin ardından gözler sıralamaya çevriliyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan sonuçlarda üç puan türünde de Mucize Doktor birinci sırada yer almıştı.