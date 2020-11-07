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  • 6 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Hercai, Kırmızı Oda, Ramo, Arka Sokaklar reytingleri
07 Kasım 2020 Cumartesi 10:49 | Son Güncelleme:

6 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Hercai, Kırmızı Oda, Ramo, Arka Sokaklar reytingleri

6 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı" Hercai, Kırmızı Oda, Ramo, Arka Sokaklar reytingleri

6 Kasım reyting sonuçları izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Reytingler Tv kanallarında yayınlanan yapımların izlenme oranlarını gösteriyor. Dün birbirinden iddialı yapımlar bir kez daha karşı karşıya geldi. Atv'de Hercai, Tv8'de Kırmızı Oda, Show'da Ramo ve Kanal D'de Arka Sokaklar yayınlandı. Peki, 6 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Hercai, Kırmızı Oda, Ramo, Arka Sokaklar reytingleri nasıl?

Reyting sıralaması, ekrana gelen yapımların izlenme oranlarını ve sırasını gösteriyor. 6 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta Total'de Kırmızı Oda birinci, Arka Sokaklar ikinci olmuştu. Peki 6 Kasım Hercai, Kırmızı Oda, Ramo, Arka Sokaklar reytingleri belli oldu mu?

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