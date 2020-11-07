6 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Hercai, Kırmızı Oda, Ramo, Arka Sokaklar reytingleri

Reyting sıralaması, ekrana gelen yapımların izlenme oranlarını ve sırasını gösteriyor. 6 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta Total'de Kırmızı Oda birinci, Arka Sokaklar ikinci olmuştu. Peki 6 Kasım Hercai, Kırmızı Oda, Ramo, Arka Sokaklar reytingleri belli oldu mu?