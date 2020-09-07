6 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? 6 Eylül Pazar reyting sıralaması sonuçları nasıl?

Her akşam popüler TV kanallarında yayınlanan dizi, film ve programlar arasından bazıları daha çok tercih ediliyor. İzleyicilerin tercih ettiği yapımlar arasından ilk 10'u reyting sonuçları sıralamasında yer alıyor. 6 Eylül reyting sonuçları listesi haftanın son gününde izlenme oranı yüksek olan yapımları gösteriyor.