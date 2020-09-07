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  3. 6 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? 6 Eylül Pazar reyting sıralaması sonuçları nasıl?
07 Eylül 2020 Pazartesi 09:21 | Son Güncelleme:

6 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? 6 Eylül Pazar reyting sıralaması sonuçları nasıl?

6 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı" 6 Eylül Pazar reyting sıralaması sonuçları nasıl"

6 Eylül Pazar gününe ait reyting sonuçları sıralaması geçtiğimiz haftanın son gününde izleyicilerin en çok izlediği yapımları listeliyor. Dün akşam MasterChef'te eleme gecesi yaşandı. Heyecanla takip edilen yarışma programında 1 kişi daha yarışmaya veda etti. Reyting sonuçları dizi, film ve programlar arasından en çok tercih edilen ilk 10'u gösteriyor.

Her akşam popüler TV kanallarında yayınlanan dizi, film ve programlar arasından bazıları daha çok tercih ediliyor. İzleyicilerin tercih ettiği yapımlar arasından ilk 10'u reyting sonuçları sıralamasında yer alıyor. 6 Eylül reyting sonuçları listesi haftanın son gününde izlenme oranı yüksek olan yapımları gösteriyor.

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