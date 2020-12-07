07 Aralık 2020 Pazartesi 10:23 | Son Güncelleme:
6 Aralık reyting sonuçları açıklandı! MasterChef, Kefaret, Arıza, Menajerimi Ara pazar reyting sonuçları sizlerle
6 Aralık reyting sonuçları açıklandı. Ekranların en çok izlenen yapımların reyting sıralamasındaki yerleri belli oluyor. Az reyting alan diziler yayından kalkabiliyor. Dün akşam Tv 8'de MasterChef, Fox Tv'de Kefaret, Show Tv'de Arıza, Star Tv'de Menajerimi Ara, ATV'de ise Maria ile Mustafa ekrana geldi. Peki, 6 Aralık reyting sonuçları yoğun ilgi görüyor. MasterChef, Kefaret, Arıza, Menajerimi Ara reyting sonuçları...
6 Aralık reyting sonuçları açıklandı. MasterChef, Kefaret, Arıza, Menajerimi Ara reyting sonuçlarından birinci olan yapım bugün belli oldu. 6 Aralık reyting sonuçlarına göre Total, AB ve ABC gruplarında ilk 10 sırada yer alan yapım açıklanacak. Pazar akşamı televizyon yayın akışında, Fox Tv'de Kefaret, Show Tv'de Arıza, Tv 8'de MasterChef, Star Tv'de Menajerimi Ara ATV'de ise Maria ile Mustafa seyirci karşısına çıktı. 6 Aralık reyting sonuçları ve zirvenin sahibi olan isim....