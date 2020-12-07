6 Aralık reyting sonuçları açıklandı! MasterChef, Kefaret, Arıza, Menajerimi Ara pazar reyting sonuçları sizlerle

6 Aralık reyting sonuçları açıklandı. MasterChef, Kefaret, Arıza, Menajerimi Ara reyting sonuçlarından birinci olan yapım bugün belli oldu. 6 Aralık reyting sonuçlarına göre Total, AB ve ABC gruplarında ilk 10 sırada yer alan yapım açıklanacak. Pazar akşamı televizyon yayın akışında, Fox Tv'de Kefaret, Show Tv'de Arıza, Tv 8'de MasterChef, Star Tv'de Menajerimi Ara ATV'de ise Maria ile Mustafa seyirci karşısına çıktı. 6 Aralık reyting sonuçları ve zirvenin sahibi olan isim....