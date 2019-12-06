6 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Cuma Ferhat ile Şirin, Hercai reyting sıralaması

Reyting sonuçları güncel olarak açıklanıyor. 6 Aralık reyting sonuçlarında kim birinci? Cuma akşamları Kanal D’de Arka Sokaklar, Atv’de Hercai, Star Tv’de Sevgili Geçmiş, Fox Tv’de Ferhat ile Şirin, TRT 1’de Payitaht Abdülhamit, Tv8’de MasterChef programları ekrana geliyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan sonuçlarda AB puan türünde MasterChef ikinci, Güldür Güldür Show üçüncü, Ferhat İle Şirin altıncı oldu.