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  3. 6 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Cuma Ferhat ile Şirin, Hercai reyting sıralaması

6 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Cuma Ferhat ile Şirin, Hercai reyting sıralaması

6 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı" Cuma Ferhat ile Şirin, Hercai reyting sıralaması

6 Aralık reyting sonuçları araştırılıyor. Cuma akşamları Kanal D’de Arka Sokaklar, Atv’de Hercai, Star Tv’de Sevgili Geçmiş, Fox Tv’de Ferhat ile Şirin, TRT 1’de Payitaht Abdülhamit, Tv8’de MasterChef programları ekrana geliyor. Yeni bölümlerin ekrana gelmesinin ardından en çok izlenen dizinin hangisi olduğu belli oluyor.

Reyting sonuçları güncel olarak açıklanıyor. 6 Aralık reyting sonuçlarında kim birinci? Cuma akşamları Kanal D’de Arka Sokaklar, Atv’de Hercai, Star Tv’de Sevgili Geçmiş, Fox Tv’de Ferhat ile Şirin, TRT 1’de Payitaht Abdülhamit, Tv8’de MasterChef programları ekrana geliyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan sonuçlarda  AB puan türünde  MasterChef ikinci, Güldür Güldür Show üçüncü,  Ferhat İle Şirin altıncı oldu. 


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