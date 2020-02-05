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  3. 5 Şubat reytingleri açıklandı mı? Çarşamba Kuruluş Osman ve Doğduğun Ev Kaderindir reytingleri

5 Şubat reytingleri açıklandı mı? Çarşamba Kuruluş Osman ve Doğduğun Ev Kaderindir reytingleri

5 Şubat reytingleri açıklandı mı" Çarşamba Kuruluş Osman ve Doğduğun Ev Kaderindir reytingleri

5 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? merak ediliyor. Çarşamba günü iddialı diziler ekranlara geliyor. İzleyiciler hangi dizinin reyting sıralamasında birinci olduğunu öğrenmek istiyor. Bu akşam Show Tv'de Zemheri, ATV'de Kuruluş Osman, TV8'de Doğduğun Ev Kaderindir ekranlara geliyor. Peki, hangi dizi birinci oldu? İşte Çarşamba Kuruluş Osman ve Doğduğun Ev Kaderindir reyting sıralaması..

5 Şubat reyting sonuçları izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Çarşamba akşamları Show Tv'de Zemheri, ATV'de Kuruluş Osman, TV8'de Doğduğun Ev Kaderindir dizilerinin yeni bölümleri izleyicinin beğenisine sunuluyor. Geçtiğimiz hafta totalde Kuruluş Osman birinci, Doğduğun Ev Kaderindir yedinci sırada yer aldı. Peki, 5 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? İşte Çarşamba Kuruluş Osman ve Doğduğun Ev Kaderindir reytingleri haberimizde..

 


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