5 Şubat reytingleri açıklandı mı? Çarşamba Kuruluş Osman ve Doğduğun Ev Kaderindir reytingleri

5 Şubat reyting sonuçları izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Çarşamba akşamları Show Tv'de Zemheri, ATV'de Kuruluş Osman, TV8'de Doğduğun Ev Kaderindir dizilerinin yeni bölümleri izleyicinin beğenisine sunuluyor. Geçtiğimiz hafta totalde Kuruluş Osman birinci, Doğduğun Ev Kaderindir yedinci sırada yer aldı. Peki, 5 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? İşte Çarşamba Kuruluş Osman ve Doğduğun Ev Kaderindir reytingleri haberimizde..