5 Kasım Salı reyting sonuçları açıklandı mı? Kadın, Çocuk, EDHO reyting sonuçları sıralaması
Reyting sonuçları 5 Kasım belli oldu mu? sorusu vatandaşlar tarafından aratılmaya başladı. Televizyonda takip ettiği dizi, film ve programların kaçıncı sırada olduğunu merak edenler reyting sonuçları aramasını yapıyor. 5 Kasım Salı günü Fox Tv’de Kadın, Atv’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Star Tv’de Çocuk, Kanal D’de Mekanik 2 Suikast, Show Tv’de Savaş Vadisi, Tv8’de MasterChef Türkiye yayınlandı. Reyting sonuçları ile alakalı detaylı bilgilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz
5 Kasım Salı reyting sonuçları binlerce kişi tarafından merak edilip aratılmaya başlandı. Bireyler, total, ab ve abc1 reyting sonuçları sıralamasında hangi dizinin zirvede olduğunu öğrenmek istiyor. Salı günü Star Tv’de Çocuk, Show Tv’de Savaş Vadisi, Tv8’de MasterChef Türkiye, Atv’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kanal D’de Mekanik 2 Suikast, Fox Tv’de Kadın dizisi yayınlandı. Geçtiğimiz hafta totalde EDHO 20.16 share puanıyla birinci olmuştu. Peki, 5 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Kim birinci? İşte yanıtı…