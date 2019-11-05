5 Kasım Salı reyting sonuçları açıklandı mı? Kadın, Çocuk, EDHO reyting sonuçları sıralaması

5 Kasım Salı reyting sonuçları binlerce kişi tarafından merak edilip aratılmaya başlandı. Bireyler, total, ab ve abc1 reyting sonuçları sıralamasında hangi dizinin zirvede olduğunu öğrenmek istiyor. Salı günü Star Tv’de Çocuk, Show Tv’de Savaş Vadisi, Tv8’de MasterChef Türkiye, Atv’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kanal D’de Mekanik 2 Suikast, Fox Tv’de Kadın dizisi yayınlandı. Geçtiğimiz hafta totalde EDHO 20.16 share puanıyla birinci olmuştu. Peki, 5 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Kim birinci? İşte yanıtı…