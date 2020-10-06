06 Ekim 2020 Salı 09:18 | Son Güncelleme:
5 Ekim tarihli reyting sonuçları belli oldu mu? Yasak Elma, Çukur reyting sonuçları açıklandı mı?
Reyting sonuçları her gün düzenli olarak yayınlanıyor. TV yapımlarının izlenme oranları reyting sonuçları listesi ile kayıt altına alınıyor. Dizi, film ve programlardan bazıları izleyiciler tarafından daha çok tercih ediliyor. 5 Ekim tarihli reyting sonuçları da bu hafta pazartesi günü en çok izlenen yapımları gösterecek.
TV kanallarından izleyici ile buluşan yapımların izlenme oranları reyting sonuçları listesinde yer alıyor. 5 Ekim Pazartesi gününe ait total, AB ve ABC reyting sonuçları haftanın ilk gününde izlenme oranlarını sıralıyor.