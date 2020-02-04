4 Şubat reyting sonuçları: Salı Ramo, Hekimoğlu, Kadın, EDHO reyting sıralaması nedir?

Reyting sonuçları güncel olarak açıklanıyor. 4 Şubat reyting sonuçlarında hangi dizi birinci? Salı akşamları Show Tv’de Ramo, Fox Tv’de Kadın, Atv’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kanal D’de Hekimoğlu dizileri yayınlanıyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan sonuçlarda total puan türünde Kadın dizisi birinci, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz üçüncü, Ramo dördüncü sırada yer almıştı. Detaylar haberimizde sizlerle.