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  3. 4 Şubat reyting sonuçları: Salı Ramo, Hekimoğlu, Kadın, EDHO reyting sıralaması nedir?

4 Şubat reyting sonuçları: Salı Ramo, Hekimoğlu, Kadın, EDHO reyting sıralaması nedir?

4 Şubat reyting sonuçları: Salı Ramo, Hekimoğlu, Kadın, EDHO reyting sıralaması nedir"

4 Şubat reyting sonuçları araştırılan konular arasında yer alıyor. Salı akşamları Show Tv’de Ramo, Fox Tv’de Kadın, Atv’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kanal D’de Hekimoğlu dizileri ekrana geliyor. Yeni bölümlerin yayınlanmasının ardından sıralama belliyor. Haberimiz içerisinden güncel açıklamaları takip edebilirsiniz.

Reyting sonuçları güncel olarak açıklanıyor. 4 Şubat reyting sonuçlarında hangi dizi birinci? Salı akşamları Show Tv’de Ramo, Fox Tv’de Kadın, Atv’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kanal D’de Hekimoğlu dizileri yayınlanıyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan sonuçlarda total puan türünde Kadın dizisi birinci, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz üçüncü, Ramo dördüncü sırada yer almıştı. Detaylar haberimizde sizlerle.


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