05 Ocak 2021 Salı 09:38 | Son Güncelleme:
4 Ocak Pazartesi reyting sonuçları: Yasak Elma, Büyük Selçuklu, Çukur dünün reyting sonuçları
4 Ocak Pazartesi reyting sonuçları dün en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Her gün fraklı dizi, film ve programlar izleyenlerle buluşuyor. Dün Yasak Elma, Büyük Selçuklu, Çukur dizilerinin yeni bölümleri ekrana gelirken Sefirin Kızı yayınlanmadı. 4 Ocak Pazartesi reyting sonuçları Total, AB ve ABC gruplarında açıklanıyor. Peki, 4 Ocak Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı? Yasak Elma, Büyük Selçuklu, Çukur dünün reyting sonuçları...
4 Ocak Pazartesi reyting sonuçları aram yapılan başlıklardan oldu. En çok izlenen yapımlar, 4 Ocak Pazartesi reyting sonuçları için kıyasıya mücadele verdi. Dün Fox Tv'de Yasak Elma, TRT 1'de Uyanış Büyük Selçuklu, Show Tv'de Çukur ekrana geldi. 4 Ocak Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi yapımın ilk sırada yer aldığına dair detaylar sizlerle...