4 Ocak Pazartesi reyting sonuçları: Yasak Elma, Büyük Selçuklu, Çukur dünün reyting sonuçları

4 Ocak Pazartesi reyting sonuçları aram yapılan başlıklardan oldu. En çok izlenen yapımlar, 4 Ocak Pazartesi reyting sonuçları için kıyasıya mücadele verdi. Dün Fox Tv'de Yasak Elma, TRT 1'de Uyanış Büyük Selçuklu, Show Tv'de Çukur ekrana geldi. 4 Ocak Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi yapımın ilk sırada yer aldığına dair detaylar sizlerle...