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  • 4 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Doğduğun Ev Kaderindir, Sen Çal Kapımı reytingleri
05 Kasım 2020 Perşembe 09:17 | Son Güncelleme:

4 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Doğduğun Ev Kaderindir, Sen Çal Kapımı reytingleri

4 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı" Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Doğduğun Ev Kaderindir, Sen Çal Kapımı reytingleri

4 Kasım reyting sonuçları gündemde araştırılmaya başlandı. Reytingler, hangi yapımların kaçıncı sırada yer aldığını gösteriyor. Reytinglerde başarı elde edemeyen yapımlar televizyona erken veda edebiliyor. Dün akşam Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Doğduğun Ev Kaderindir, Sen Çal Kapımı yeni bölümleri yayınlandı. Peki, hangi yapım birinci oldu? 4 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı?

4 Kasım reyting sonuçları yoğun bir şekilde merak ediliyor. Televizyon izleyicileri reytingleri yakından takip ediyor. Geçtiğimiz hafta Total'de Kuruluş Osman birinci, Sadakatsiz ikinci olurken, Doğduğun Ev Kaderindir sekizinci sırada yerini aldı. Sen Çal Kapımı ise 10. sıraya gerilemişti. Peki dünün reytingleri nasıl? 4 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? İşte Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Doğduğun Ev Kaderindir, Sen Çal Kapımı reytingleri

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