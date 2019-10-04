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  3. Hercai, Her Yerde Sen reyting sıralaması: 4 Ekim Cuma reyting sonuçları açıklandı mı?

Hercai, Her Yerde Sen reyting sıralaması: 4 Ekim Cuma reyting sonuçları açıklandı mı?

Hercai, Her Yerde Sen reyting sıralaması: 4 Ekim Cuma reyting sonuçları açıklandı mı"

4 Ekim reyting sonuçları araştırılıyor. Reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu? Cuma akşamları Fox Tv’de Her Yerde Sen, Kanal D’de Arka Sokaklar, Atv’de Hercai, TRT 1’de Payitaht Abdülhamid yayınlanıyor. Yeni bölümlerin ekrana gelmesinin ardından en çok izlenen yapımın hangisi olduğu merak ediliyor. Haberimiz içerisinden detaylara ulaşabilirsiniz.

Reyting sonuçları güncel olarak açıklanıyor. 4 Ekim 2019 reyting sonuçları açıklandı mı? Cuma akşamları Fox Tv’de Her Yerde Sen, Kanal D’de Arka Sokaklar, Atv’de Hercai, TRT 1’de Payitaht Abdülhamid ekrana geliyor. Yeni bölümlerin ekrana gelmesinin ardından en çok izlenen yapımın hangisi olduğu belli oluyor. Detaylar haberimizde sizlerle.

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