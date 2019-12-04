4 Aralık reyting sonuçları: Çarşamba Kuruluş Osman, Kurşun reyting sıralaması
Reyting sonuçları güncel olarak duyuruluyor. 4 Aralık Çarşamba reyting sonuçlarında kim birinci? Çarşamba akşamları TRT 1’de Benim Adım Melek, Kanal D’de Afili Aşk, ATV’de Kuruluş Osman, TV 8’de MasterChef Türkiye, Fox TV’de Kurşun programları ekrana geliyor. Yeni bölümlerin ardından en çok hangi dizinin izlendiği belli oluyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan sonuçlarda total puan türünde Kuruluş Osman birinci, MasterChef Türkiye dördüncü, Kurşun ise dokuzuncu olmuştu.
4 Aralık reyting sonuçları araştırılan konular arasında bulunuyor. Kuruluş Osman reyting sonuçlarında kaçıncı sırada? Çarşamba akşamları TRT 1’de Benim Adım Melek, Kanal D’de Afili Aşk, ATV’de Kuruluş Osman, TV 8’de MasterChef Türkiye, Fox TV’de Kurşun programları ekrana geliyor. Geçtiğimiz reyting sonuçlarında total puan türünde 21.27 share alan Kuruluş Osman birinci, Kurşun dizisi ise yirmi yedinci sırada oldu.