31 Ocak reyting sonuçları: Cuma günü Babil, Hercai reyting sıralaması nedir?
31 Ocak reyting sonuçları araştırılıyor. Cuma akşamları Star TV’de Babil, ATV’de Hercai, Kanal D’de Arka Sokaklar, Show TV’de Güldür Güldür Show, TRT 1’de Payitaht Abdülhamid yapımları yayınlanıyor. Yeni bölümlerin ardından en çok izlenen yapımın hangisi olduğu belli oluyor. Haberimiz içerisinden güncel açıklamaları takip edebilirsiniz.
Reyting sonuçları güncel olarak açıklanıyor. Cuma akşamları Star TV’de Babil, ATV’de Hercai, Kanal D’de Arka Sokaklar, Show TV’de Güldür Güldür Show, TRT 1’de Payitaht Abdülhamid yapımları ekrana geliyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan sonuçlarda Total puan türünde Arka Sokaklar birinci, Hercai üçüncü, Babil yedinci olmuştu. Detaylı sıralama haberimizde sizlerle.