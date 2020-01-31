Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9847
  • 6,613
  • 303.447
  • 119718
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. 31 Ocak reyting sonuçları: Cuma günü Babil, Hercai reyting sıralaması nedir?

31 Ocak reyting sonuçları: Cuma günü Babil, Hercai reyting sıralaması nedir?

31 Ocak reyting sonuçları: Cuma günü Babil, Hercai reyting sıralaması nedir"

31 Ocak reyting sonuçları araştırılıyor. Cuma akşamları Star TV’de Babil, ATV’de Hercai, Kanal D’de Arka Sokaklar, Show TV’de Güldür Güldür Show, TRT 1’de Payitaht Abdülhamid yapımları yayınlanıyor. Yeni bölümlerin ardından en çok izlenen yapımın hangisi olduğu belli oluyor. Haberimiz içerisinden güncel açıklamaları takip edebilirsiniz.

Reyting sonuçları güncel olarak açıklanıyor. Cuma akşamları Star TV’de Babil, ATV’de Hercai, Kanal D’de Arka Sokaklar, Show TV’de Güldür Güldür Show, TRT 1’de Payitaht Abdülhamid yapımları ekrana geliyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan sonuçlarda Total puan türünde Arka Sokaklar birinci, Hercai üçüncü, Babil yedinci olmuştu. Detaylı sıralama haberimizde sizlerle.


Şeyma Subaşı alay konusu oldu: O kolun hali ne?
O rakamı duyan Hülya Avşar büyük hayalini rafa kaldırdı!
Özge Özpirinçci tepki topladı!
O sözleri tepki çekmişti! İrem Derici'den açıklama
Diyet ve sporu hayatından çıkardı
<p>Çin´de ortaya çıkan ve hızla yayılmaya başlayan korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sa

Çin´de Korona Virüsü Nedeniyle Ölü Sayısı 170´e Yükseldi

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Çinliler sonunda bunu da yaptı

Her yıl 600 milyon alabalık yavrusu havuzlarla buluşuyor