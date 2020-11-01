01 Kasım 2020 Pazar 11:30 | Son Güncelleme:
31 Ekim Cumartesi reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün MasterChef, Zümrüdüanka, Çılgın Sayısal Loto reyting sıralaması
31 Ekim reyting sonuçları vatandaşlar tarafından yakından talip ediliyor. Dün akşam ekrana gelen MasterChef, Zümrüdüanka ve Çılgın Sayısal Loto gibi yapımların reyting sonuçları arama motorlarında araştırılmaya başlandı. 31 Ekim Cumartesi reyting sonuçları açıklandı mı? MasterChef, Zümrüdüanka Çılgın Sayısal Loto reyting sıralaması...
31 Ekim reyting sonuçları yoğun olarak araştırılıyor. Dizi ve programların reyting başarıları izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Dün akşam MasterChef, Gönül Dağı, Sadakatsiz tekrarı, Zümrüdüanka yeni bölümü ve Çılgın Sayısal Loto gibi yapımlar ekrana geldi. 31 Ekim Cumartesi reyting sonuçları açıklandı mı? MasterChef, Zümrüdüanka, Çılgın Sayısal Loto reyting sıralaması haberimizde...