31 Ekim Cumartesi reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün MasterChef, Zümrüdüanka, Çılgın Sayısal Loto reyting sıralaması

31 Ekim reyting sonuçları yoğun olarak araştırılıyor. Dizi ve programların reyting başarıları izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Dün akşam MasterChef, Gönül Dağı, Sadakatsiz tekrarı, Zümrüdüanka yeni bölümü ve Çılgın Sayısal Loto gibi yapımlar ekrana geldi. 31 Ekim Cumartesi reyting sonuçları açıklandı mı? MasterChef, Zümrüdüanka, Çılgın Sayısal Loto reyting sıralaması haberimizde...