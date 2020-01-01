31 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? O Ses Türkiye Yılbaşı, Yaparsın Aşkım Yılbaşı reytingleri..

31 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? sorusu izleyiciler tarafından arama motorunda yoğun olarak aranıyor. 31 Aralık yılbaşı akşamı olduğu için kanallarda birbirinden güzel programlar yer aldı.Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel , Güldür Güldür Show tekrar bölümü, Seksenler Yılbaşı özel bölümü yayınlandı. 31 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? merak ediliyor. İşte yanıtı..