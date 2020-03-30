30 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Sefirin Kızı, Yasak Elma reyging sıralaması

Sefirin Kızı, Yasak Elma reyging sıralaması tüm dizi takipçileri tarafından merak ediliyor. 30 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı da yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu akşam Star Tv'de Sefirin Kızı, Fox Tv'de Yasak Elma, Atv'de Kim Milyoner Olmak İster yapımları ekranlara gelecek. Yeni bölümlerin ardından zirvenin sahibi belli olacak.