01 Aralık 2020 Salı 09:22 | Son Güncelleme:
30 Kasım 2020 reyting sonuçları açıklandı mı? Çukur, Yasak Elma, Uyanış: Büyük Selçuklu reyting sonuçları!
30 Kasım 2020 reyting sonuçları dün akşam yayınlanan dizi, film ve programların Total, AB ve ABC gruplarından sıralamalarını yer verecek. Pazartesi akşamı izleyiciler, Show Tv'de Çukur, Fox Tv'de Yasaka Elma, TRT 1'de ise Uyanış: Büyük Selçuklu dizisini seyretti. 30 Kasım 2020 reyting sonuçları sonrası zirvenin sahibi olan yapım belli olacak. Peki, 30 Kasım 2020 reyting sonuçları açıklandı mı?
30 Kasım 2020 reyting sonuçları izleyiciler tarafından ilgi gören konulardan oldu. Dün akşam Show Tv'de Çukur, Fox Tv'de Yasak Elma, TRT 1'de ise Uyanış: Büyük Selçuklu Tv 8'de MasterChef gibi yapımlar seyirci karşısına çıktı. , AB ve ABC gruplarında yer alan yapımlar ilk 10 arasında sıralanıyor. 30 Kasım 2020 reyting sonuçları belli oldu mu? Düzenli olarak yayınlanan reyting sonuçları sizlerle...