30 Kasım 2020 reyting sonuçları açıklandı mı? Çukur, Yasak Elma, Uyanış: Büyük Selçuklu reyting sonuçları!

30 Kasım 2020 reyting sonuçları izleyiciler tarafından ilgi gören konulardan oldu. Dün akşam Show Tv'de Çukur, Fox Tv'de Yasak Elma, TRT 1'de ise Uyanış: Büyük Selçuklu Tv 8'de MasterChef gibi yapımlar seyirci karşısına çıktı. , AB ve ABC gruplarında yer alan yapımlar ilk 10 arasında sıralanıyor. 30 Kasım 2020 reyting sonuçları belli oldu mu? Düzenli olarak yayınlanan reyting sonuçları sizlerle...