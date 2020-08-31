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  3. 30 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı? Güncel reyting sonuçları listesi belli oldu mu?
31 Ağustos 2020 Pazartesi 09:15 | Son Güncelleme:

30 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı? Güncel reyting sonuçları listesi belli oldu mu?

30 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı" Güncel reyting sonuçları listesi belli oldu mu"

30 Ağustos tarihli reyting sonuçları haftanın son gününde TV ekranlarında en çok izlenen yapımları listeliyor. İzleyiciler televizyon kanallarında yayınlanan dizi, film ve programlar arasından bazılarını daha çok tercih ediyor. İzlenme oranı fazla olan ilk 10 yapım ise reyting sonuçları listesinde yer alıyor. Dün akşam MasterChef'te eleme akşamıydı; Berk İlter yarışmaya veda eden isim oldu.

30 Ağustos reyting sonuçları dün akşamın en çok tercih edilen 10 yapımını listeliyor. Reyting sonuçları TV'de gösterilen yapımların izlenme oranlarını yansıtıyor. Dün akşam televizyon ekranlarında birbirinden iddialı sinema filmleri yayınlandı. Bazı dizilerin de yeni bölümleri izleyici ile buluştu, MasterChef'te ise eleme akşamı yaşandı.

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