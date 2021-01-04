3 Ocak reyting sonuçları belli oldu! Dün en çok ne izlendi?

Ekranların en çok izlenen ve takip edilen programları reyting sonuçlarında Total, AB ve ABC gruplarında sıralanıyor. 3 Ocak reyting sonuçları bugün belli oldu. Dün bazı dizilerin yerine filmler ve tekrar bölümleri ekrana geldi. Star Tv'de Menajerimi Ara, Fox Tv'de Kefaret yeni bölümleri ile seyirci karşısına çıktı. 3 Ocak reyting sonuçlarına göre pazar günü en çok izlenen yapım...

3 OCAK REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU!

3 Ocak reyting sonuçları belli oldu. Pazar akşamı televizyonda en çok izlenen yapım MasterChef Türkiye oldu. Dün programda 2020 yılının birincisi seçildi. İşte diğer reyting sonuçları...