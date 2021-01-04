04 Ocak 2021 Pazartesi 10:29 | Son Güncelleme:
3 Ocak reyting sonuçları belli oldu! Dün en çok ne izlendi?
3 Ocak reyting sonuçları için aramalar hızlandı. Pazar günü evde karantinada kalan vatandaşlar, yayınlanan dizi, film ve programları takip etti. Dün akşam bazı yapımlar yeni yıl sebebiyle ekrana gelmezken, Menajerimi Ara, Kefaret yeni bölümleri ile seyirciyle buluştu. 3 Ocak reyting sonuçları belli oldu mu? Dün en çok ne izlendi?
Ekranların en çok izlenen ve takip edilen programları reyting sonuçlarında Total, AB ve ABC gruplarında sıralanıyor. 3 Ocak reyting sonuçları bugün belli oldu. Dün bazı dizilerin yerine filmler ve tekrar bölümleri ekrana geldi. Star Tv'de Menajerimi Ara, Fox Tv'de Kefaret yeni bölümleri ile seyirci karşısına çıktı. 3 Ocak reyting sonuçlarına göre pazar günü en çok izlenen yapım...
3 OCAK REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU!
3 Ocak reyting sonuçları belli oldu. Pazar akşamı televizyonda en çok izlenen yapım MasterChef Türkiye oldu. Dün programda 2020 yılının birincisi seçildi. İşte diğer reyting sonuçları...