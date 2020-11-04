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  • 3 Kasım 2020 reyting sonuçları açıklandı mı? EDHO, Masumlar Apartmanı, MasterChef reyting sonuçları nasıl?
04 Kasım 2020 Çarşamba 09:18 | Son Güncelleme:

3 Kasım 2020 reyting sonuçları açıklandı mı? EDHO, Masumlar Apartmanı, MasterChef reyting sonuçları nasıl?

3 Kasım 2020 reyting sonuçları açıklandı mı" EDHO, Masumlar Apartmanı, MasterChef reyting sonuçları nasıl"

3 Kasım reyting sonuçları sabah saatleri itibari ile araştırılmaya başlandı. Televizyon izleyicileri hangi yapımın ilk sırada yer aldığını merak ediyor. Dün akşam TRT 1 ekranlarında Masumlar Apartmanı, Tv8'de MasterChef Türkiye ve Atv'de EDHO ekranlara geldi. Peki, 3 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? EDHO, Masumlar Apartmanı, MasterChef reyting sıralaması nasıl?

Reyting sonuçları yoğun ilgi görüyor. 3 Kasım 2020 Çarşamba reyting sıralaması televizyon izleyicileri tarafından merak ediliyor. Dün akşam TRT 1 ekranlarında Masumlar Apartmanı, Tv8'de MasterChef Türkiye ve Atv'de EDHO ekranlara geldi. 3 Kasım 2020 reyting sonuçları açıklandı mı? EDHO, Masumlar Apartmanı, MasterChef reyting sonuçları nasıl?

<p>'YALAN HABER ÜRETEREK AYRIŞTIRMA ÇABASINDALAR'</p><p>Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni

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