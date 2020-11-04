Reyting sonuçları yoğun ilgi görüyor. 3 Kasım 2020 Çarşamba reyting sıralaması televizyon izleyicileri tarafından merak ediliyor. Dün akşam TRT 1 ekranlarında Masumlar Apartmanı, Tv8'de MasterChef Türkiye ve Atv'de EDHO ekranlara geldi. 3 Kasım 2020 reyting sonuçları açıklandı mı? EDHO, Masumlar Apartmanı, MasterChef reyting sonuçları nasıl?