Reyting sonuçları: 3 Eylül 2020 reyting sonuçları yayında!

TV reyting sonuçları her gün düzenli olarak yayınlanıyor ve bir gün öncesinde popüler kanallarda en çok tercih edilen ilk 10 yapımı listeliyor. Dün akşam TV'de yabancı ve yerli film seçkisi vardı. FOX TV'de 7. Koğuştaki Mucize, Star TV'de KIN, ATV'de ise Transformers yayınlandı.