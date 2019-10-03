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  3. 3 Ekim reyting sonuçları: Perşembe günü Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova reyting sıralması

3 Ekim reyting sonuçları: Perşembe günü Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova reyting sıralması

3 Ekim reyting sonuçları: Perşembe günü Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova reyting sıralması

3 Ekim reyting sonuçları merak ediliyor. Perşembe akşamları Fox TV’de Mucize Doktor, ATV’de Bir Zamanlar Çukurova, TRT 1 de Şampiyon dizileri yayınlanıyor. Yeni bölümlerin yayınlanmasının ardından birinci olan yapım belli oluyor. Haberimiz içerisinden reyting sonuçları ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

Reyting sonuçları güncel olarak merak ediliyor. 3 Ekim Perşembe reyting sonuçlarında kim birinci? Perşembe akşamları Fox TV’de Mucize Doktor, ATV’de Bir Zamanlar Çukurova, TRT 1’de Şampiyon dizileri yayınlanıyor. Yeni bölümlerin yayınlanmasının ardından birinci olan yapım belli oluyor.  Geçtiğimiz hafta açıklanan sonuçlarda Mucize Doktor üç puan türünde de birinci olmuştu.

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