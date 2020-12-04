3 Aralık 2020 reyting sonuçları AÇIKLANDI! Bir Zamanlar Çukurova, Mucize Doktor, İyi Aile Babası zirvenin sahibi kim?

Tüm dizi takipçileri güncel reyting sonuçlarını merak ediyorlar. 3 Aralık 2020 reyting sonuçları açıklandı. Bir Zamanlar Çukurova, Mucize Doktor, İyi Aile Babası zirvenin sahibi kim? İşte 3 Aralık Perşembe reyting sonuçları sizlerle...

3 ARALIK 2020 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

3 Aralık 2020 Perşembe günü reyting sonuçları açıklandı. Dün en çok izlenen yapımı total, ab ve abc puan türünde Bir Zamanlar Çukurova oldu. İşte dünün en çok izlenen 10 yapımı..