04 Aralık 2020 Cuma 10:05 | Son Güncelleme:
3 Aralık 2020 reyting sonuçları AÇIKLANDI! Bir Zamanlar Çukurova, Mucize Doktor, İyi Aile Babası zirvenin sahibi kim?
3 Aralık 2020 reyting sonuçları açıklandı, dünün en çok izlenen yapımı belli oldu. Dün akşam Atv'de Bir Zamanlar Çukurova, Show Tv'de Alev Alev, Star Tv'de Sol Yanım, Fox Tv'de Mucize Doktor ve Kanal D'de ise yeni dizi İyi Aile Babası yapımları ekrana geldi. Peki, zirvenin sahibi kim oldu? En çok izlenen yapım hangisi? İşte 4 Aralık 2020 Perşembe reyting sonuçları..
Tüm dizi takipçileri güncel reyting sonuçlarını merak ediyorlar. 3 Aralık 2020 reyting sonuçları açıklandı. Bir Zamanlar Çukurova, Mucize Doktor, İyi Aile Babası zirvenin sahibi kim? İşte 3 Aralık Perşembe reyting sonuçları sizlerle...
3 ARALIK 2020 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!
3 Aralık 2020 Perşembe günü reyting sonuçları açıklandı. Dün en çok izlenen yapımı total, ab ve abc puan türünde Bir Zamanlar Çukurova oldu. İşte dünün en çok izlenen 10 yapımı..