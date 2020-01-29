29 Ocak reyting sonuçları: Çarşamba günü Zemheri, Kuruluş Osman reyting sıralaması

Reyting sonuçları güncel olarak açıklanıyor. 29 Ocak reyting sonuçlarında kim birinci? Çarşamba akşamları Show TV’de Zemheri dizisi, TV 8’de Doğduğun Ev Kaderindir, Kanal D’de Afili Aşk, TRT 1’de Benim Adım Melek, ATV’de Kuruluş Osman dizileri ekrana geliyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan sonuçlarda üç puan türünde de Kuruluş Osman birinci olmuştu. 29 Ocak sıralaması ile ilgili güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.