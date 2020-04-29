29 Nisan Çarşamba reyting sonuçları: Kuruluş Osman, Survivor reyting sıralaması nasıl?

Kuruluş Osman, Survivor reyting sıralaması nasıl? sorusunun yanıtı tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. 29 Nisan Çarşamba reyting sonuçları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu akşam Atv'de Kuruluş Osman, Kanal D'de Eyvah Eyvah, Show Tv'de Salak Milyoner ve Tv8'de Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler yapımları izleyicilerin karşısına çıkacak. Peki, reyting birincisi kim olacak?