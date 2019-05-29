29 Mayıs reyting sonuçları: Çarşamba Diriliş Ertuğrul, Kuzgun reyting sıralaması

29 Mayıs reyting sonuçları merak ediliyor. Reyting sonuçlarında kim birinci? Çarşamba akşamları Star TV’de Kuzgun, TRT 1’de Diriliş Ertuğrul, Fox TV’de The Taste Türkiye, ATV’de Sen Anlat Karadeniz yapımları yayınlanıyor. Yeni bölümlerin ekrana gelmesinin ardından en çok izlenen dizinin hangisi olduğu açıklanıyor. Her hafta reyting sıralamasına Diriliş Ertuğrul damga vuruyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan sonuçlarda total puan türünde Diriliş Ertuğrul 30.24 share alarak birinci sıraya yerleşti. Detaylı reyting sıralaması haberimizde sizlerle.

29 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI

29 Mayıs reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisinde yer alacaktır.

22 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

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