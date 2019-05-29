29 Mayıs 2019 Çarşamba 17:43 | Son Güncelleme: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 17:43
29 Mayıs reyting sonuçları: Çarşamba Diriliş Ertuğrul, Kuzgun reyting sıralaması
Reyting sonuçları güncel olarak açıklanıyor. 29 Mayıs Çarşamba reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu? Çarşamba akşamları Star TV’de Kuzgun, TRT 1’de Diriliş Ertuğrul, Fox TV’de The Taste Türkiye, ATV’de Sen Anlat Karadeniz yapımları ekrana geliyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan sonuçlarda total puan türünde Diriliş Ertuğrul birinci sırada, Sen Anlat Karadeniz dördüncü sırada, Kuzgun on birinci sırada yer aldı. AB puan türünde zirvedeki isim yine değişmedi. 29.91 share alan Diriliş Ertuğrul birinci oldu.
29 Mayıs reyting sonuçları merak ediliyor. Reyting sonuçlarında kim birinci? Çarşamba akşamları Star TV’de Kuzgun, TRT 1’de Diriliş Ertuğrul, Fox TV’de The Taste Türkiye, ATV’de Sen Anlat Karadeniz yapımları yayınlanıyor. Yeni bölümlerin ekrana gelmesinin ardından en çok izlenen dizinin hangisi olduğu açıklanıyor. Her hafta reyting sıralamasına Diriliş Ertuğrul damga vuruyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan sonuçlarda total puan türünde Diriliş Ertuğrul 30.24 share alarak birinci sıraya yerleşti. Detaylı reyting sıralaması haberimizde sizlerle.
29 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI
29 Mayıs reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisinde yer alacaktır.
22 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
TOTAL
AB
ABC