  • $6,0287
  • 6,717
  • 248.547
  • 87.186
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
29 Mayıs 2019 Çarşamba 17:43 | Son Güncelleme: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 17:43

29 Mayıs reyting sonuçları: Çarşamba Diriliş Ertuğrul, Kuzgun reyting sıralaması

29 Mayıs reyting sonuçları: Çarşamba Diriliş Ertuğrul, Kuzgun reyting sıralaması

Reyting sonuçları güncel olarak açıklanıyor. 29 Mayıs Çarşamba reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu? Çarşamba akşamları Star TV’de Kuzgun, TRT 1’de Diriliş Ertuğrul, Fox TV’de The Taste Türkiye, ATV’de Sen Anlat Karadeniz yapımları ekrana geliyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan sonuçlarda total puan türünde Diriliş Ertuğrul birinci sırada, Sen Anlat Karadeniz dördüncü sırada, Kuzgun on birinci sırada yer aldı. AB puan türünde zirvedeki isim yine değişmedi. 29.91 share alan Diriliş Ertuğrul birinci oldu.

29 Mayıs reyting sonuçları merak ediliyor. Reyting sonuçlarında kim birinci? Çarşamba akşamları Star TV’de Kuzgun, TRT 1’de Diriliş Ertuğrul, Fox TV’de The Taste Türkiye, ATV’de Sen Anlat Karadeniz yapımları yayınlanıyor. Yeni bölümlerin ekrana gelmesinin ardından en çok izlenen dizinin hangisi olduğu açıklanıyor. Her hafta reyting sıralamasına Diriliş Ertuğrul damga vuruyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan sonuçlarda total puan türünde Diriliş Ertuğrul 30.24 share alarak birinci sıraya yerleşti. Detaylı reyting sıralaması haberimizde sizlerle.

29 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI

29 Mayıs reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisinde yer alacaktır.

22 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOTAL

AB

 

ABC

 

Yağ Yakan Besinler Hangileridir? | #SağlıklıRamazanlar

<p>1800´lü yıllarda oluşan Karagöl, doğası ve görünümü ile ülkemizin en güzel göllerinden biri. 2002

Bir Doğa Harikası: Borçka Karagöl | #Gökyüzünden

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İstanbul Havalimanı'nda 'Yutucu Tespit Cihazı' kullanılmaya başlandı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.