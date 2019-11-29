29 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Cuma Ferhat ile Şirin, Hercai reyting sonuçları
Reyting sonuçları 29 Kasım Cuma günü itibari ile merak ediliyor. Cuma akşamları Kanal D’de Arka Sokaklar, Atv’de Hercai, Star Tv’de Sevgili Geçmiş, Fox Tv’de Ferhat ile Şirin, TRT 1’de Payitaht Abdülhamit, Tv8’de MasterChef programları ekrana geliyor. Yeni dizi Ferhat İle Şirin geçtiğimiz hafta yayın hayatına başladı. İlk bölümünün ardından dizi AB puan türünde üçüncü sıraya yerleşti. Güncel reyting sonuçlarını haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.
29 Kasım reyting sonuçları araştırılıyor. Ferhat ile Şirin, Hercai reyting sonuçları nasıl? Cuma akşamları Kanal D’de Arka Sokaklar, Atv’de Hercai, Star Tv’de Sevgili Geçmiş, Fox Tv’de Ferhat ile Şirin, TRT 1’de Payitaht Abdülhamit, Tv8’de MasterChef programları yayınlanıyor. Yeni bölümlerin ekrana gelmesinin ardından sıralama belli oluyor. Oyuncu kadrosunda Cansu Dere, Tolga Sarıtaş ve Leyla Tanlar’ın yer aldığı Ferhat ile Şirin’in yayın hayatına başlaması merakı daha da artırdı. İşte detaylar..