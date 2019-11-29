29 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Cuma Ferhat ile Şirin, Hercai reyting sonuçları

29 Kasım reyting sonuçları araştırılıyor. Ferhat ile Şirin, Hercai reyting sonuçları nasıl? Cuma akşamları Kanal D’de Arka Sokaklar, Atv’de Hercai, Star Tv’de Sevgili Geçmiş, Fox Tv’de Ferhat ile Şirin, TRT 1’de Payitaht Abdülhamit, Tv8’de MasterChef programları yayınlanıyor. Yeni bölümlerin ekrana gelmesinin ardından sıralama belli oluyor. Oyuncu kadrosunda Cansu Dere, Tolga Sarıtaş ve Leyla Tanlar’ın yer aldığı Ferhat ile Şirin’in yayın hayatına başlaması merakı daha da artırdı. İşte detaylar..