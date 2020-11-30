30 Kasım 2020 Pazartesi 09:25 | Son Güncelleme:
29 Kasım Pazar reyting sonuçları açıklandı mı? Arıza, MasterChef, Menajerimi Ara, reyting sonuçları!
29 Kasım Pazar reyting sonuçları heyecanla takip ediliyor. Her pazar ekrana gelen yapımların yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıktı. 29 Kasım Pazar reyting sonuçlarında; Arıza, Kefaret, Menajerimi Ara, Maria İle Mustafa ve Tövbeler Olsun dizileri yarıştı. Bu diziler Total, AB ve ABC gruplarında ilk 10 yapım içinde sıralanıyor. Peki, 29 Kasım Pazar reyting sonuçları açıklandı mı?
29 Kasım Pazar reyting sonuçları sonrası dün akşam en çok izlenen yapımın ismi açıklanacak. Her gün bir önceki güne ait yayınlanan dizi, film ve programların reyting sıralamaları düzenli olarak duyuruluyor. 29 Kasım Pazar reyting sonuçlarında Show Tv'de Arıza, Tv 8'de MasterChef, Star Tv'de Menajerimi Ara, TRT 1'de Tövbeler Olsun, ATV'de ise Maria İle Mustafa kıyasıya yarıştı. 29 Kasım Pazar reyting sonuçları açıklandı mı?