29 Kasım Pazar reyting sonuçları açıklandı mı? Arıza, MasterChef, Menajerimi Ara, reyting sonuçları!

29 Kasım Pazar reyting sonuçları sonrası dün akşam en çok izlenen yapımın ismi açıklanacak. Her gün bir önceki güne ait yayınlanan dizi, film ve programların reyting sıralamaları düzenli olarak duyuruluyor. 29 Kasım Pazar reyting sonuçlarında Show Tv'de Arıza, Tv 8'de MasterChef, Star Tv'de Menajerimi Ara, TRT 1'de Tövbeler Olsun, ATV'de ise Maria İle Mustafa kıyasıya yarıştı. 29 Kasım Pazar reyting sonuçları açıklandı mı?