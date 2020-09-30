30 Eylül 2020 Çarşamba 09:19 | Son Güncelleme:
29 Eylül 2020 reyting sonuçları açıklandı mı? MasterChef, Baraj, Hekimoğlu reyting sonuçları...
Reyting sonuçları dizi, film ve programların izlenme oranlarını gösteriyor. Bir yapımın ne kadar izlenip izlenmediği reyting sonuçları sıralamasıyla belli oluyor. Dün akşam TV'de Baraj, Hekimoğlu gibi popüler diziler vardı. MasterChef'te de haftanın ilk eleme adayları belli oldu.
29 Eylül tarihli reyting sonuçları dün akşamın en çok izlenen yapımlarını listeliyor. Dün akşam FOX TV'de Baraj, Kanal D'de Hekimoğlu yeni bölümleri ile izleyici karşısına geçti. Reyting sonuçları sıralamasında kaçıncı oldukları ise güncel verilerle belli oluyor.