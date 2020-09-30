29 Eylül 2020 reyting sonuçları açıklandı mı? MasterChef, Baraj, Hekimoğlu reyting sonuçları...

29 Eylül tarihli reyting sonuçları dün akşamın en çok izlenen yapımlarını listeliyor. Dün akşam FOX TV'de Baraj, Kanal D'de Hekimoğlu yeni bölümleri ile izleyici karşısına geçti. Reyting sonuçları sıralamasında kaçıncı oldukları ise güncel verilerle belli oluyor.