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  • 29 Ekim reyting sonuçları yayında: Bir Zamanlar Çukurova, MasterChef, Mucize Doktor reyting sonuçları...
30 Ekim 2020 Cuma 11:46 | Son Güncelleme:

29 Ekim reyting sonuçları yayında: Bir Zamanlar Çukurova, MasterChef, Mucize Doktor reyting sonuçları...

29 Ekim reyting sonuçları yayında: Bir Zamanlar Çukurova, MasterChef, Mucize Doktor reyting sonuçları...

29 Ekim reyting sonuçları izleyicilerin ilgi ile takip ettiği konu başlıkları arasında yer alıyor. Her gün düzenli olarak yayınlanan reyting sonuçları bir önceki akşam ekrana gelen yarışma ve dizilerin Total ve AB gruplarındaki yeri belli oluyor. İzleyicilerin en çok izlediği yapımlar ilk 10 sıraya yerleşiyor. 29 Ekim Perşembe reyting sonuçları açıklandı!

29 Ekim reyting sonuçları vatandaşlar tarafından yakından talip ediliyor. Dün akşam ekrana gelen MasterChef, Bir Zamanlar Çukurova ve Mucize Doktor gibi yapımların reyting sonuçları da belli olacak. Her gün düzenli bir şekilde yayınlanan reyting sonuçlarına göre Total ve AB grubundaki yapımlar açıklanıyor. 29 Ekim reyting sonuçları sizlerle...

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