29 Ekim reyting sonuçları yayında: Bir Zamanlar Çukurova, MasterChef, Mucize Doktor reyting sonuçları...

29 Ekim reyting sonuçları vatandaşlar tarafından yakından talip ediliyor. Dün akşam ekrana gelen MasterChef, Bir Zamanlar Çukurova ve Mucize Doktor gibi yapımların reyting sonuçları da belli olacak. Her gün düzenli bir şekilde yayınlanan reyting sonuçlarına göre Total ve AB grubundaki yapımlar açıklanıyor. 29 Ekim reyting sonuçları sizlerle...