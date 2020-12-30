29 Aralık reyting sonuçları tam liste! Masumlar Apartmanı, EDHO, Baraj reytingleri alt üst etti!

29 Aralık reyting sonuçları günün en çok aranan başlıkları arasından yer aldı. Düzenli yayınlanan reyting sonuçlarında zirvede yer alan ismi netleşti. Dün akşam yayın akışında ATV'de EDHO, Show Tv'de Baraj, Kanal D'de Hekimoğlu, TRT 1'de Masumlar Apartmanı yer alırken Tv 8'de yayınlanan MasterChef son iki finalisti belli oldu. 29 Aralık reyting sonuçlarına göre program ve diziler ilk 10 içinde yer aldı. 29 Aralık reyting sonuçları tam listesi sizlerle...

29 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

29 Aralık reyting sonuçları açıklandı. Masumlar Apartmanı yine zirveyi kimseye bırakmadı ve tüm gruplarda birinci oldu. İkinciliği ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bulundu.

Geçen hafta reyting sıralamasında en çok izlenen yapım Masumlar Apartmanı olmuştu. Dün MasterChef'te Emir elendi ve finale Serhat ile Barbaros kaldı.