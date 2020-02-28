28 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Arka Sokaklar, Babil, Hercai, Survivor reyting sıralaması
Reyting sonuçları, televizyon izleyicileri tarafından yoğun olarak araştırılıyor. İzleyiciler, hangi yapımın reytinglerde birinci olduğunu öğrenmek istiyor. Bu akşam Kanal D'de Arka Sokaklar, Star'da Babil, TV 8'de Survivor 2020, ATV'de Hercai, TRT 1'de Payitaht Abdülhamid yayınlanacak. Peki, reyting sıralamasında kim birinci olacak? sorusunun yanıtı haberimizde..
28 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Hangi yapımın birinci olduğunu öğrenmek isteyenler reyting sonuçlarını yakından takip ediyor. Seyirciler, izledikleri yapımın reyting sırasını öğrenmek istiyor. Bu akşam Kanal D'de Arka Sokaklar, Star'da Babil, TV 8’de Survivor 2020, ATV’de Hercai, TRT 1’de Payitaht Abdülhamid ekranlara gelecek...