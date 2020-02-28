28 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Arka Sokaklar, Babil, Hercai, Survivor reyting sıralaması

28 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Hangi yapımın birinci olduğunu öğrenmek isteyenler reyting sonuçlarını yakından takip ediyor. Seyirciler, izledikleri yapımın reyting sırasını öğrenmek istiyor. Bu akşam Kanal D'de Arka Sokaklar, Star'da Babil, TV 8’de Survivor 2020, ATV’de Hercai, TRT 1’de Payitaht Abdülhamid ekranlara gelecek...