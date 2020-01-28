28 Ocak Salı reyting sonuçları açıklandı mı? EDHO, Ramo, Hekimoğlu, Kadın reyting sonuçları sıralaması

Reyting sonuçları açıklandı mı? sorusu yoğun bir şekilde aratılmaya başladı. 28 Ocak Salı reyting sonuçları zirvedeki yapımı öğrenmek isteyen izleyiciler tarafından merak ediliyor. 28 Ocak Salı günü, Show Tv’de Ramo, Star Tv’de Çocuk, Fox Tv’de Kadın, Atv’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kanal D’de Hekimoğlu, Tv8’de O Ses Türkiye, TRT 1’de Şampiyon yayınlandı. Geçtiğimiz hafta totalde Ramo birinci, Kadın üçüncü, Hekimoğlu ise dördüncü olmuştu. 28 Ocak reyting sonuçları ile ilgili detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.