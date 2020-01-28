28 Ocak Salı reyting sonuçları açıklandı mı? EDHO, Ramo, Hekimoğlu, Kadın reyting sonuçları sıralaması
Reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından merak ediliyor. 28 Ocak reyting sonuçları televizyon yayın akışı içerisinden hangi dizinin birinci olduğunu öğrenmek isteyen kişiler tarafından araştırılıyor. 28 Ocak Salı günü Atv’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Show Tv’de Ramo, Fox Tv’de Kadın, Star Tv’de Çocuk, Kanal D’de Hekimoğlu, Tv8’de O Ses Türkiye, TRT 1’de Şampiyon yayınlandı. Peki, 28 Ocak Salı reyting sonuçları açıklandı mı? İşte cevabı…
Reyting sonuçları açıklandı mı? sorusu yoğun bir şekilde aratılmaya başladı. 28 Ocak Salı reyting sonuçları zirvedeki yapımı öğrenmek isteyen izleyiciler tarafından merak ediliyor. 28 Ocak Salı günü, Show Tv’de Ramo, Star Tv’de Çocuk, Fox Tv’de Kadın, Atv’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kanal D’de Hekimoğlu, Tv8’de O Ses Türkiye, TRT 1’de Şampiyon yayınlandı. Geçtiğimiz hafta totalde Ramo birinci, Kadın üçüncü, Hekimoğlu ise dördüncü olmuştu. 28 Ocak reyting sonuçları ile ilgili detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.