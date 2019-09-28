28 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Güven Bana, Bir Aile Hikayesi, Kuzey Yıldızı kim birinci?

28 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Reyting sonuçları günlük olarak yayınlanıyor. Cumartesi akşamları Show TV’de Kuzey Yıldızı İlk Aşk, TRT 1’de Kalk Gidelim , Fox TV’de Bir Aile Hikayesi, Star Tv'de Benim Tatlı Yalanım dizisi, ATV'de Güven Bana programları izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümlerin izlenmesinin ardından en çok izlenen yapımın hangisi olduğu araştırılıyor. 28 Eylül reyting sonuçlarına ilişkin bilgiler haberimizde sizlerle..

28 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

28 Eylül reyting sonuçları henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizde yer alacak. 21 Eylül reyting sonuçları haberimizde..