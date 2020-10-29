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  • 28 Ekim reyting sonuçları yayınlandı mı? Kuruluş Osman, Sadakatsiz reyting sonuçları belli oldu mu?
29 Ekim 2020 Perşembe 09:24 | Son Güncelleme:

28 Ekim reyting sonuçları yayınlandı mı? Kuruluş Osman, Sadakatsiz reyting sonuçları belli oldu mu?

28 Ekim reyting sonuçları yayınlandı mı" Kuruluş Osman, Sadakatsiz reyting sonuçları belli oldu mu"

Reyting sonuçları her gün düzenli olarak yayınlanmaya devam ediyor. Dün akşam ekranda izlediğimiz dizilerin ne kadar reyting aldığı ilgi ile takip ediliyor. İlk yapımının yer aldığı sonuçlarda Total ve AB olmak üzere iki kategori bulunuyor. Peki, 28 Ekim reyting sonuçları yayınlandı mı?

28 Ekim reyting sonuçları yakından takip edilen konu başlıklarından oldu. Her gün düzenli bir şekilde yayınlanan sonuçlarda izlenme oranı en yüksek 10 yapım sıralanıyor. Çarşamba akşamı ekrana gelen Kuruluş Osman, Sadakatsiz ve Sen Çal Kapımı gibi yapımların reyting sonuçları da yayınlanıyor.28 Ekim reyting sonuçları yayınlandı mı? 

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