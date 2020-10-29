28 Ekim reyting sonuçları yayınlandı mı? Kuruluş Osman, Sadakatsiz reyting sonuçları belli oldu mu?

28 Ekim reyting sonuçları yakından takip edilen konu başlıklarından oldu. Her gün düzenli bir şekilde yayınlanan sonuçlarda izlenme oranı en yüksek 10 yapım sıralanıyor. Çarşamba akşamı ekrana gelen Kuruluş Osman, Sadakatsiz ve Sen Çal Kapımı gibi yapımların reyting sonuçları da yayınlanıyor.28 Ekim reyting sonuçları yayınlandı mı?