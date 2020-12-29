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  • Reytingler alt üst oldu! 28 Aralık reyting sonuçlarına göre zirvenin sahibi hangi yapım oldu?
29 Aralık 2020 Salı 10:20 | Son Güncelleme:

Reytingler alt üst oldu! 28 Aralık reyting sonuçlarına göre zirvenin sahibi hangi yapım oldu?

Reytingler alt üst oldu! 28 Aralık reyting sonuçlarına göre zirvenin sahibi hangi yapım oldu"

28 Aralık reyting sonuçları bugün netleşti. Ekranların en çok izlenen yapımları Total, AB ve ABC gruplarında sıralanıyor. Reyting sonuçlarına göre kimi diziler ekrana veda edebiliyor. 28 Aralık Pazartesi günü Show Tv'de Çukur, Fox Tv'de Yasak Elma, TRT 1'de Uyanış Büyük Selçuklu ve Tv 8'de MasterChef gibi yapımlar yer aldı. Reytingler alt üst oldu! 28 Aralık reyting sonuçlarına göre zirvenin sahibi hangi yapım oldu?

28 Aralık reyting sonuçları açıklandı. Dün dizi, film ve programların yeni bölümleri ekrana geldi. Ekran başında bulunan izleyenlerin severek takip ettiği yapımlar bugün 28 Aralık reyting sonuçlarına göre sıralanacak. Dün Tv yayın akışında Fox Tv'de Yasak Elma, TRT 1'de Uyanış Büyük Selçuklu, Show Tv'de Çukur, Tv 8'de MasterChef ve Star Tv'de Sefirin Kızı yer aldı. İşte 28 Aralık reyting sonuçları...

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