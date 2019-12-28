28 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Masterchef, Azize reytingleri..

28 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? sorusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Dizilerin ve yarışmaların yeni bölümlerin ekrana gelmesinin ardından en çok izlenen dizinin hangisi olduğu belli oluyor Bugün Atv’de Kim Milyoner Olmak İster, Kanal D’de Azize, Show Tv’de Kuzey Yıldızı İlk Aşk, TRT 1’de Kalk Gidelim dizisi yayınlanıyor. 28 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı haberimizde..