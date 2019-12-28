28 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Masterchef, Azize reytingleri..
28 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? sorusu arama motorunda yoğun olarak aranıyor. Reytingler her gün AB, ABC ve Total kategorilerinde izleyicilerle paylaşılıyor. Her gün yayınlanan reyting sıralamalarını ilgiyle takip ediyor.Cumartesi akşamları ATV’de Kim Milyoner Olmak İster, Kanal D’de Azize, TRT 1’de Kalk Gidelim dizileri yayınlanıyor.28 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı haberimizde..
28 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? sorusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Dizilerin ve yarışmaların yeni bölümlerin ekrana gelmesinin ardından en çok izlenen dizinin hangisi olduğu belli oluyor Bugün Atv’de Kim Milyoner Olmak İster, Kanal D’de Azize, Show Tv’de Kuzey Yıldızı İlk Aşk, TRT 1’de Kalk Gidelim dizisi yayınlanıyor. 28 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı haberimizde..